Caen. [Vidéos] Les moments les plus insolites de l'Eurovision

Le concours eurovision de la chanson, plus communément appelé Eurovision, met en compétition les nations européennes dans un concours de chant. Depuis sa création en 1956, cette compétition est marquée par des moments parfois émouvants, parfois impressionnants mais souvent bizarres et décalés. La prochaine édition se tiendra le samedi 12 mai 2018 et se déroulera au Portugal.