La composition du nouveau Conseil Régional de Normandie

L'union de la droite et du centre disposera de 54 siège soit la majorité absolue. L'union des forces de gauche constituera de son côté, la 1ère force d'opposition avec 27 sièges. Le Front National obtient 21 sièges.

Par département, la Seine maritime comptera pour 1/3 des représentants (37) . Le calvados aura lui 22 représentants, 4 de plus que l'Eure et 6 de plus que la Manche. Le plus petit contingent pour l'Orne avec 9 représentants.

Découvrez ici la composition du nouveau conseil régional

[pdf1]