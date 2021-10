L’étudiante caennaise rate le podium

À 19 ans, l’étudiante caennaise en communication avait été sélectionnée pour participer à l’émission diffusée tous les mardis à 20h35. Bérénice Schleret concourait dans la catégorie féminine des moins de 25 ans, sous la direction d’Oliver Schultheis, compositeur et chef d’orchestre. Cette rockeuse avait passé avec succès les premières étapes de l’émission depuis les pré-sélections à Rennes, avec le titre “Highway to hell” d’ACDC. “J’en étais très surprise et, en même temps, vraiment heureuse”. Mais si son interprétation de “Osez Joséphine” d’Alain Bashung, durant le dernier prime a séduit le jury, le public n’a hélas pas suivi. La Caennaise s’est alors retrouvée sur la sellette face à une autre concurrente. Pour les départager, elles ont interprété une seconde chanson. Las, la performance de Bérénice n’a pas convaincu.

