Hérouville-Saint-Clair. Le concours de talents est de retour avec une nouveauté

Après le franc succès des deux éditions précédentes, l'événement Hérouville Scène Clair revient dès le 13 avril prochain. L'idée de la commune ? Mettre en lumière les nombreux talents que la ville abrite. Que ce soit par le chant, la danse, la musique ou bien maintenant le stand-up, la municipalité donne la chance aux débutants de monter sur scène devant un public.

Le stand-up s'invite sur scène

En effet, lors des éditions précédentes, il n'était possible qu'aux chanteurs, musiciens et danseurs de participer. Cette année, ce sera désormais possible aussi pour les néo-humoristes. Chaque candidat aura l'occasion de présenter un sketch de 5 à 10 minutes. Le public aura de nouveau son mot à dire, puisque leurs votes comptent à 50% dans la nomination des lauréats. Les vainqueurs du concours bénéficieront d'un accompagnement personnalisé avec une structure professionnelle.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 15 mars en ligne, sur le site internet de la Ville. S'ensuivra une période de casting avant la fameuse soirée tremplin, le 13 avril, au Big Band Café.