Près de Caen. Ils prennent à partie des policiers, l'un d'eux est redevable auprès du Trésor public

Une bêtise qui coûte cher. Des policiers à moto en patrouille ont été pris à partie par des individus à Hérouville-Saint-Clair, près de Caen, au début du mois de mars. "L'un d'eux, auteur d'outrages, a été interpellé malgré des actes de violences et de rébellion. Un second individu a été retrouvé quelques heures plus tard", expliquent les policiers du Calvados.

L'une des deux personnes interpellées a été fouillée. Une grosse somme d'argent a été découverte sur lui. Les policiers se sont aperçus que l'homme avait une dette envers le Trésor public. La DGFiP, Direction générale des finances publiques, est alors intervenue pour saisir 2 589€. Les deux personnes en question sont prochainement convoquées devant la justice.