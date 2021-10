Léa Fayard ne veut pas aller plus vite que la musique

C'est pourtant sur M6 que la jeune rouennaise s'est révélée au grand public dès l'âge de 14 ans lors d'un passage remarqué dans "Un incroyable talent". Portée par sa voix envoûtante et sa sérénité à toute épreuve, ses interprétations soul lui avaient valu d'atteindre la finale de l'émission en 2009.

Cours et musique

Quatre ans plus tard, le souvenir de cette "expérience vraiment enrichissante" est rangé dans un coin de sa tête : c'est vers l'avenir que son regard est désormais tourné. Un futur que la chanteuse à la voix d'or et à l'œil pétillant construit au jour le jour, stylo ou 'micro' en main. Actuellement en première, Léa suit la filière technique de la musique et de la danse. Ses journées sont ainsi partagées entre le lycée Jeanne d'Arc et le Conservatoire de Rouen, où elle reste régulièrement jusqu'à 21h pour perfectionner sa voix ou pratiquer l'alto. Et si son emploi du temps est très rempli, "la musique est une vraie passion, donc ce n'est en aucun cas un sacrifice", assure-t-elle.

Fan d'Alicia Keys, Amy Winehouse ou encore de Beyoncé, c'est plutôt d'une carrière à la Maria Callas ou Nathalie Desaix, dont rêve Léa Fayard, même si ses aspirations ne sont pas encore figées.

Une fois le bac en poche, la diva espère intégrer une école supérieure de chant, à Paris ou à Lausanne. Elle semble avoir la tête sur les épaules et a pleinement conscience des embûches qui l'attendent. Ne comptez pas sur elle pour perdre de vue ses objectifs. "Quand j'ai quelque chose en tête, je me bats pour y arriver".