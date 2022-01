Tennis de table : le SPO Rouen dans la tourmente

Une fois encore, le SPO Rouen s'est accroché. Une fois encore, le SPO Rouen n'est pas passé loin d'arracher un résultat. Mais une fois encore, le SPO Rouen s'est incliné. Face à Jura-Morez, les pongistes coachés par Eric Varin ont pourtant bien débuté. Jesus Cantero (n°61) surclasse Zhiwen He Cheng (n°9) en quatre sets. Vient alors le match des leaders entre Ruiwu Tan (n°8) et Quadri Aruna (n°7) : la rencontre tourne court malgré une belle résistance du Rouennais qui s'incline finalement en trois sets serrés.

Jesus tout proche de l'exploit

Wei Dong Shi (n°36) peut encore permettre au SPO de prendre l'avantage. Opposé à l'attaquant Zhen Wang (n°14), il dépose les armes en quatre sets sans avoir réussi à trouver la clé du jeu adverse. A la mi-temps, Jura-Morez mène 2-1.

Au retour de la pause, Jesus Cantero est tout proche de créer l'exploit, en menant deux sets à rien face à Quadri Aruna. Et, malgré une balle de match obtenue dans le cinquième et dernier set, il doit finalement s'avouer vaincu. Le SPO Rouen est mené 3-1 et ne peut déjà plus espérer de succès. Le nul reste cependant encore jouable, d'autant plus que Wei Dong Shi s'arrache pour l'emporter en cinq sets face à Zhiwen He Cheng.

Ruiwu Tan en dedans

Mais dans l'ultime rencontre, Ruiwu Tan, décidément pas à son avantage ce soir, est défait en trois sets expéditifs par Zhen Wang, impressionnant ce mardi.

Le SPO Rouen descend à la dernière place jusque-là occupée par Jura-Morez. Si le niveau de Jesus Cantero est toujours étincelant, si Wei Dong Shi retrouve la confiance à la faveur de sa victoire, la forme de Ruiwu Tan inquiète. Il devra lever les doutes à son sujet lors de la prochaine rencontre.