Le full contact se féminise à Hérouville

“Prendre confiance”

Le full contact est un sport de lutte proche du karaté pieds-poings. Le cours réservé aux femmes est moins physique que celui des hommes mais tout aussi exigeant. Les règles et le respect de l’adversaire sont les mêmes. Ce sport très complet, où chacun peut évoluer très vite et à n’importe quel âge, fait travailler toutes les parties du corps et permet “de prendre confiance en soi et d’apprendre à gérer son stress”, selon Arlindo Cardoso, l’ entraîneur.

“Le but est d’amener les femmes vers un cours mixte”. Les cinq femmes du cours s’entraînent tous les jeudis de 17h30 à 19 h pour un prix de 135 euros par an. Les intéressés précisent qu’elles ne sont pas “des filles à problèmes”. “On vient ici pour se défouler et pour apprendre à se défendre”, confie Justine, 22 ans.

