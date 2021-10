Canonisation des époux Martin : un événement pour la cité lexovienne

"Lisieux est connu aujourd'hui dans le monde entier grâce à elle. La canonisation de ses parents ne va faire qu'accroître son rayonnement", affirme Bernard Aubril, le maire.

Des travaux en 2017

Un dossier sur lequel l'élu travaille de concert avec les autorités religieuses, "chacun restant dans son domaine de compétences". La Ville doit notamment d'ici 2017 engager des travaux pour favoriser la liaison entre la basilique et la cathédrale de Lisieux, et ainsi faire venir les visiteurs en centre-ville. Le diocèse n'exclut pas de son côté de déplacer le reliquaire de Louis et Zélie Martin, qui se trouve dans la crypte, pour le rendre encore plus accessible.