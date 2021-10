Hors Normandie. "Le pape prie pour que Jacques Hamel devienne saint", explique une jeune rouennaise qui l'a rencontré

Cet instant restera gravé dans la mémoire d'Eugénie Paris, une jeune Rouennaise de 25 ans. La responsable des aumôneries étudiantes pour le diocèse a rencontré le pape, lundi 19 mars 2018 à Rome et a pu s'entretenir quelques secondes avec lui, avant son discours pour l'ouverture du pré-synode des jeunes.

"Nous nous sommes retrouvés au premier rang avec mes deux amis Claire et Adrien. Nous avons donc pu saluer le pape, explique-t-elle, encore émue. Je lui ai remis la prière de béatification pour le Père Jacques Hamel. [...] Il a pris ma main, il m'a regardée, et puis il m'a dit en français : je prie pour qu'il devienne saint. C'était un moment intense que je garde dans mon cœur et ma mémoire. Un grand moment de joie".

Écoutez Eugénie Paris :

La voix des jeunes

Eugénie Paris est à Rome jusqu'au samedi 24 mars 2018. Elle fait partie des trois Français qui ont été sélectionnés par la conférence des évêques de France pour participer au pré-synode des jeunes. À la demande du pape, ces jeunes doivent préparer le synode des évêques qui aura lieu au mois d'octobre 2018 et qui a pour thème cette année : les jeunes, la foi et le discernement vocationnel.

