Quels salaires touchent les journalistes télé ?

Avec 50.000 euros par mois, Jean-Pierre Pernaut est le présentateur de journaux télévisés le mieux payé, toutes chaînes confondues. Avec 40 ans d'ancienneté sur TF1, dont 27 à la tête du JT de 13 heures, il devancerait largement ses confrères du service public.

Ainsi, selon une enquête réalisée par le magazine Télé 2 Semaines, à France Télévisions le mieux loti serait Laurent Delahousse avec un salaire mensuel estimé à 15.000 euros uniquement pour la présentation des JT le week-end. Sa collègue de la semaine, Élise Lucet, toucherait entre 10.000 et 12.000 euros par mois à la fois pour le 13 heures, mais aussi pour son émission "Cash Investigation". Même tarif pour David Pujadas à la tête du 20 heures et du programme politique "Des paroles et des actes".

À France 3, les salaires seraient bien moins élevés avec une base de rémunération estimée à 6.000 euros environ.

Et chez M6, le présentateur vedette du 19.45, Xavier de Moulins, gagnerait entre 13 à 14.000 euros par mois. Les chaînes d'information en continu chouchouteraient également leurs têtes d'affiche. À BFMTV, quelques privilégiés toucheraient entre 9.000 et 15.000 euros, quand le salaire de la plupart des présentateurs plafonne entre 5000 et 7000 euros.

Même situation chez le concurrent iTélé, où hormis les stars comme Bruce Toussaint ou Laurence Ferrari, qui émargeraient entre 10.000 et 15.000 euros, les autres se "contenteraient" de 5.000 euros bruts par mois.