C'est le jour J pour ceux qui attendaient le retour du duo Roland / Larqué !

Ce soir, TF1 vous donne rendez vous avec Les Experts Manhattan dès 20h45 pour 2 épisodes de la saison 7. La série américaine prépare d'ailleurs un gros coup aux États-Unis avec la diffusion le 23 septembre prochain d'un épisode spécial 11 septembre. Il s'agira du tout premier épisode de la 8eme saison. Dans cet épisode, vous découvrirez les circonstances de la mort de Claire, la femme de Mac Taylor (interprété par Gary Sinise), dans l’effondrement des tours jumelles.

Sur France 2, c'est ce soir que Jean-Luc Delarue fait son retour dans un nouveau programme intitulé "Réunion de Famille". A 22h20, l'ex-gendre idéal revient à la télévision pour aider les familles déchirer à se retrouver.



Frédéric Taddeï fait lui aussi sa rentrée ce soir sur France 3 avec "Ce soir (ou jamais !)". A 22h40, vous découvrirez la nouvelle formule désormais hebdomadaire. L’émission a été en revanche allongée à 2h contre 1h20 l'année dernière!

Sur M6, du football avec Roumanie / France en direct. Quatre jours après leur match face à l'Albanie, les bleus de Blanc se déplacent en Roumanie pour la suite des qualifications pour l'Euro 2012. La rencontre sera commentée par Thierry Roland et .... Jean-Michel Larqué ! On vous l'avait promis, le duo le plus culte des commentateurs sportifs se reforme ce soir après sept longues années.