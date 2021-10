Après "On Danse" et "Mieux Que Nous" (ft Soprano), M.Pokora nous fait découvrir "Wohoo", 8ème extrait de son dernier album R.E.D. (écoulé à plus de 200 000 exemplaires). Un titre rythmé et dansant qui tentera de nous séduire cet automne.

La tournée R.E.D. Tour passe par le Zénith de Caen ce vendredi 27 novembre ainsi qu'au Zénith de Rouen le samedi 28 octobre.