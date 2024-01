Musique. "Selfish", le nouveau single de Justin Timberlake sort jeudi

C'est avec un peu de retard que Justin Timberlake signe son retour dans l'actualité musicale. Le chanteur américain avait prévu de revenir sur la scène musicale fin 2023 mais il a dû retarder l'échéance à cause notamment d'une révélation de Britney Spears qui a rendu le chanteur furieux. En effet, la Princesse de la pop a révélé avoir dû avorter, à la demande de Justin Timberlake, après être tombée enceinte du chanteur au début des années 2000. Une annonce qui a donc contraint l'ex-membre de NSYNC à repousser son retour musical.

Justin Timberlake vient de teaser son futur single Selfish qui sort ce jeudi 25 janvier. Il l'a interprété ce week-end lors d'un concert à Memphis. Il a également annoncé le nom de son futur album Everything I Thought It Was qui devrait sortir dans les prochaines semaines. Un album "fun et dansant", selon Timbaland.