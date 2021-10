Sorties cinéma de la semaine du mercredi 30 Mars

Place aux sorties cinéma ! Voici ma sélection des 3 films de la semaine.

On commence avec « Sucker Punch », un film fantastique de Zack Snyder, réalisateur de 300, watchmen et le royaume de Ga'Hoole, qui semble bien singulier. Une fille enfermée contre son gré dans un hopital psychiatrique exhorte ses camarades prisonnières comme elle à s'évader dans un univers fantastique où elles risquent leurs vies à chaque instant avec des créatures imaginaires. Et si la victoire contre les monstres de l'esprit leur permettait de s'évader de leur prison bien réelle ? Voici la bande-annonce :

Vidéo 1 en bas de l'article



Une comédie française est également à découvrir : Chez Gino avec José Garcia. Gino vit depuis 30 ans en Belgique, il tient une pizzeria qu'il a pu acheter avec les économies de sa femme. Un jour un de ses oncles italiens mourants lui fait savoir qu'il compte lui léguer un bonne part de son héritage. Mais pour l'avoir, il faut que Gino prouve à son oncle mafieux et milliardaire qu'il est bien le caïd qui contrôle toutes les pizzerias du pays comme il le lui avait raconté. Il embauche alors une équipe de tournage de documentaire pour faire un portrait de lui mensonger mais rien ne se passe comme prévu. Regardez le début du tournage de ce faux portrait :

Vidéo 2 en bas de l'article



On termine avec un autre film français, mais un drame familial cette fois : « Je n'ai rien oublié » avec Gérard Depardieu et Nathalie Baye. Conrad a été l'ami d'enfance de Thomas Senn, le fils d'une famille très riche. Il est ensuite devenu gardien de leur maisons de vacances à Biarritz puis petit à petit leur homme à tout faire, ce qui le comblait. Après plusieurs années d'absence il revient car il est malade. La famille Senn ne semble pas vouloir lui reparler mais la fiancée de l'héritier se rapproche de ce personnage étrange et de leur amitié apparaitra des confidences qui pourraient remettre en cause toute la famille.

Voici la bande-annonce :

Vidéo 3 en bas de l'article