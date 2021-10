Je souhaite vous parler aujourd'hui du film Rango, le film d'animation de Gore Verbinski réalisateur des Pirates des Caraïbes.



Alors qu'il mène sa vie sans histoire d'animal de compagnie, Rango, caméléon peu aventurier, est en pleine crise d'identité .

Un jour, Rango échoue par hasard dans la petite ville de Poussière, dans l'Ouest sauvage, où de sournoises créatures venues du désert font régner la terreur. Contre toute attente, notre caméléon, qui ne brille pas par son courage, comprend qu'il peut enfin se rendre utile. Dernier espoir des habitants de Poussière, Rango s'improvise shérif et n'a d'autre choix que d'assumer ses nouvelles fonctions. Affrontant des personnages plus extravagants les uns que les autres, Rango va-t-il devenir le héros qu'il se contentait jusque-là d'imiter ?



Rango est un film un peu étrange, un ovni dans son genre. C'est un film d'animation donc à priori familial. Pour autant pas sûr que les enfants s'amusent énormément devant le film. Beaucoup de questions existentielles, des scènes métaphoriques et oniriques difficilement abordables, de nombreuses scènes peuvent échapper à la compréhension des plus jeunes. D'un autre côté, le scénario a des moments très simplistes, comme on peut s'attendre lors d'un film jeunesse.

Il est donc difficile de caser Rango, les différentes générations du public n'étant pas touchées au même moment.

Autre point à aborder : son personnage. Présenté par la promo comme un anti-héros, ce caméléon a un gros problème : il n'est pas sympathique et il est même assez insupportable par moments . Difficile de beaucoup s'impliquer dans son épopée, c'est d'un ½il extérieur qu'on le regarde évoluer, ce qui est toujours dommage pour une fiction.

On termine quand même avec l'un des points forts du film. C'est sans conteste son animation, c'est les génies des effets spéciaux de ILM (qui ont notamment travaillé sur tous les Star Wars) qui s'en sont occupés et ça se ressent dans chaque plan. Les personnages et paysages sont très détaillés et l'ambiance western est parfaitement retranscrite.

Rango est donc un film étrange, avec quelques bonnes idées mais aussi des mauvaises, dont on ressort mitigé. Il convient plus aux enfants plus âgés qu'aux plus jeunes.

Rango, depuis mercredi au cinéma.