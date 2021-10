Parlons de « ma part du gâteau » de Cédric Klapisch avec Gilles Lellouche, Karin Viard et Audrey Lamy.



France, ouvrière, vit à Dunkerque avec ses trois filles.

Son ancienne usine a fermé et tous ses collègues se retrouvent comme elle au chômage. Elle décide de partir à Paris pour trouver un nouveau travail. Elle va trouver un stage pour devenir femme de ménage. Assez rapidement, elle se fait engager chez un homme qui vit dans un univers radicalement différent du sien. Cet homme, Steve est un trader qui travaille entre la City de Londres et le quartier de la Défense à Paris.

Les deux individus vont se côtoyer. Cette ouvrière va découvrir les gens qui vivent dans le luxe. Et lui va découvrir ce qu'est la famille.

Une comédie sociale de Cédric Klapisch au ton beaucoup plus actuel que ces derniers films. Le film résonne dans l'actualité mais frappe aussi par sa justesse avec une bonne description des 2 milieux, ses avantages et faiblesses. L'ouvrière ne supporte pas forcément le poids de la responsabilité familiale même si elle est bien entourée et le trader adore son job mais a aussi des traits d'humanité. Le tableau n'est donc pas aussi manichéen que certaines critiques se plaisent à le raconter.

On n'a pas d'un côté le trader riche et méchant et de l'autre l'ouvrière pauvre mais heureuse. Cédric Klapisch mêle les 2 univers et le résultat est surprenant, différent de ce qu'on voyait pourtant venir à des kilomètres.

En sortant un peu des clichés du genre, notre intérêt pour les personnages ne se relâche pas durant toute la durée du film. Les acteurs principaux imprègnent l'écran de leur présence, notamment Karin Viard impeccable dans le rôle de cette provinciale impressionnée.

Malheureusement tout n'est pas réussi. Le gros point noir du film est sa fin, ce qui nous fait sortir de la salle avec un goût d'inachevé justement. On comprend la métaphore, la morale qu'a voulu nous donner Cédric Klapish mais on n'en saisit pas bien l'intérêt, une véritable conclusion aurait été préférable.

Ma part du gâteau, une bonne comédie sociale française avant le dernier1/4 d'heure, c'est depuis mercredi au cinéma.