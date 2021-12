Parlons du film qui remplit les salles en ce moment : « Les petits mouchoirs » de Guillaume Canet.



A la suite d'un événement bouleversant, une bande de copains décide, malgré tout, de partir en vacances au bord de la mer comme chaque année. Leur amitié, leurs certitudes, leur culpabilité, leurs amours en seront ébranlées. Ils vont enfin devoir lever les "petits mouchoirs" qu'ils ont posés sur leurs secrets et leurs mensonges.

Quitte à se mettre une bonne partie de l'opinion à dos, autant commencer tout de suite: ce film est une déception. On commence par le point le plus évident: sa durée, 2h34. C'est long, beaucoup trop long! 1H de moins aurait été une bonne idée vu l'histoire racontée. C'est comme le film de vacances de tata Suzette mais avec des inconnus, rendez vous compte du supplice!

On ne connait pas les personnages avant le film, normal, mais on n'a pas l'impression de les connaître non plus à la fin du film. Pas d'évolution dans leur épanouissement personnel, dans leur maturité. 2H34 devraient pourtant être largement suffisantes pour développer un tant soi peu la psychologie de ces amis.

Les acteurs n'y sont pour rien, car ils livrent tous une belle performance, en premier lieu le seul non professionnel de la bande, ostréiculteur dans la vie et dans le film Joël Dupuch.

Passons ensuite à l'ambiance, elle est plutôt tendue durant le film .Il faut dire qu'un drame à l'issue incertaine et peut être tragique se déroule. Heureusement, quelques saillies d'humour transpercent, mais cela aurait été plus sympa si 80% n'avaient pas été dévoilées dans la bande annonce, coupant ainsi l'envie de rire voire de sourire. Rassurez vous , des rires j'en ai entendu pas mal dans la salle. J'imagine qu'il y a une bonne partie des téléspectateurs qui n'avaient pas suivi la promo de ce film. J'ai vu aussi des spectateurs quitter la salle avant la fin du film. Moi je dirai juste que si les personnages avaient eu 15 ans et pas 35 ça m'aurait plus amusé.

On termine avec le côté poignant et larmoyant du film. Effectivement c'est larmoyant, mais on tombe dans le pathos. Du coup on peut laisser tranquillement son mouchoir dans la poche et se désespérer du gâchis de ce film qui malgré tous ses défauts s'en sort avec la moyenne.

C'est surement à ça qu'on peut dire que Guillaume Canet a du talent, d'un film ennuyeux et sans dynamisme, il en fait un film tout juste moyen. Dommage donc car ça aurait pu être un grand film d'amitié.

Les petits mouchoirs, depuis mercredi au cinéma.