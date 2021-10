Un film étonnant est sorti sur les écrans mercredi, c'est Sucker Punch de Zack Snyder, le réalisateur de "Watchmen" et "300".



Fermez les yeux. Libérez-vous l'esprit. Rien ne vous prépare à ce qui va suivre.

Bienvenue dans l'imaginaire débordant d'une jeune fille dont les rêves sont la seule échappatoire à sa vie cauchemardesque… S'affranchissant des contraintes de temps et d'espace, elle est libre d'aller là où l'entraîne son imagination, jusqu'à brouiller la frontière entre réalité et fantasme…

Enfermée contre son gré, Babydoll a toujours envie de se battre pour reconquérir sa liberté. Combative, elle pousse quatre autres jeunes filles à s'unir pour échapper à leurs redoutables ravisseurs, Blue avant que le mystérieux High Roller ne vienne s'emparer de Babydoll.

Avec Babydoll à leur tête, les filles partent en guerre contre des créatures fantastiques, des samouraïs et des serpents, grâce à un arsenal virtuel et à l'aide d'un Sage. Mais ce n'est qu'à ce prix qu'elles pourront – peut-être – recouvrer la liberté…

Précisons tout d'abord que ce film n'est pas pour tous les publics. Non pas par sa violence ou ses propos mais par son fondement , son scénario et son univers. Si vous n'êtes pas de ceux qui aiment l'imagination, les mondes et créatures en décalage avec la réalité et si vous n'avez aucune affinité avec les jeux vidéo alors vous allez vous ennuyer .

Mais pour tous ceux qui ont une grande imagination alors vous allez vous évader et partir plus loin que ce à quoi vous vous attendiez. Plusieurs points nous permettent ce voyage. Commençons par la musique, elle est tout simplement magnifique. La BO reprend certains grands hits comme « sweet dreams » des eurythmics, et toutes ces versions sont complètement planantes, nous emmenant en quelques notes très loin de la salle de ciné. A noter que l'actrice principale chante plusieurs titres.

Une fois la claque musicale, place à la claque visuelle. La réalisation est parfaite avec des scènes de combats très prenantes et une très belle image. Les mondes imaginaires de l'héroïne font référence à de nombreux univers : les jeux de samouraïs, de la seconde guerre mondiale, de science-fiction ou encore d'héroïc Fantasy. Lors des combats , les tenues des filles nous font penser à de grands héros de jeux vidéos comme Link du jeu Zelda ou Dante de Devil May Cry.

Pour le scénario, on est confronté à plusieurs strates de fantasms, de rêves , comme pour « Inception ». Par contre l'histoire est artificiellement compliquée, le scénario cherche inutilement à tout embrouiller.

On a donc des scènes tellement impressionnantes que le fil rouge devient secondaire et ne retiendra pas plus que ça notre attention. De nombreuses théories contradictoires essayent bien d'expliquer l'histoire dans son entier, et même si elles sont très intéressantes, ce n'est pas là l'intérêt principal du film.

On regarde sucker punch d'abord pour son univers et pour l'imaginaire dont il nous abreuve. Et ensuite on essaye de penser à la globalité de l'histoire.

Sucker Punch s'adresse en priorité à ceux qui ont la culture gamer et l'imagination fertile. A ceux là , ne passez pas à côté de ce film.

Sucker punch c'est depuis mercredi au cinéma.