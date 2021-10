Plan de soutien à l'élevage : les détails chiffrés pour la Basse-Normandie

Une table ronde se tenait ce mercredi 23 septembre à Caen, réunissant le Préfet de la région Basse-Normandie, Jean Charbonniaud, et les professionnels de l'agriculture, pour faire le point sur le plan de soutien de l'élevage, annoncé cet été par le gouvernement. Depuis juillet, des "cellules de crise" se sont réunies deux fois par mois pour identifier les exploitations les plus en difficultés sur l'Orne, la Manche et le Calvados.

Des aides d'urgence, qui se concrétisent par un fond d'allègements de charges (FAC), une restructuration des dettes ou des garanties bancaires, s'élèvent à 4,9 millions d'euros.

Près de 420 dossiers déposés

Une enveloppe d'1,1 millions d'euros sera consacrée aux élevages porcins, jugés comme étant les plus en difficultés. Pour ces exploitations, l'aide du FAC sera plafonnée à 9000 euros par exploitation, 27.000 euros pour les GAEC. Pour les élevages bovins qui produisent du lait et de la viande, l'enveloppe est de 3,8 millions d'euros, répartie entre les trois départements selon le nombre d'exploitations et des cheptels présents. Pour ces exploitations, l’aide FAC est plafonnée à hauteur de 4000 euros par exploitation, 12000 € pour les GAEC.

Pour bénéficier de ces mesures, les éleveurs en difficulté doivent se rapprocher :

- de la Direction départementale des territoires pour le département de l’Orne

- de la Chambre d’agriculture pour les départements du Calvados et de la Manche

Les caisses de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) ont reçu près de 360 dossiers de demande d'exonération et/ou d'étalement du paiement des cotisations sociales agricoles, qui seront étudiés dans les prochaines semaines. Les services fiscaux ont examiné 58 demandes demandes d'étalement ou d'exonérations fiscales.

Mangez normand

L'Etat a par ailleurs envoyé 900 courriers pour valoriser les produits français et normands, auprès des administrations et opérateurs publics qui gèrent des cantines et restaurants collectifs.

Par ailleurs, la préfecture de région indique que les contrôles de l'étiquetage et la traçabilité de la viande bovine ont été renforcés ces dernières semaines, dans les trois départements.