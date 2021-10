Durcet. Solidarité-Paysans aide cent familles dans l'Orne, la Manche et le Calvados

L'assemblée générale de Solidarité Paysans Basse-Normandie s'est tenue mardi 4 avril 2017 à Durcet, près de Flers (Orne). Une réunion sur le thème du redressement judiciaire, pour cette association qui intervient pour aider les agriculteurs en difficulté: un accompagnement humain, mais aussi la renégociation des dettes, voire un accompagnement jusqu'à la liquidation de l'exploitation. Des dossiers de plus en plus nombreux et de plus en plus complexes.

Une centaine de familles

Une centaine de familles sont actuellement accompagnées, dans l'Orne, la Manche et le Calvados. Un nombre en augmentation exponentielle, avec la crise agricole qui perdure. Didier Bourguillon est le trésorier de l'association:

