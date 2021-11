Les agriculteurs de Normandie annoncent une mobilisation à Caen et Rouen jeudi

Une quinzaine d'agriculteurs et leurs tracteurs ont manifesté à Bayeux ce mardi 23 février. Ils souhaitaient être reçus par la sous-préfète mais n'ont pas été autorisés à approcher de la sous-préfecture. Les tracteurs présents ont bloqués certains axes de la ville une grande partie de la journée.

Nouvelle mobilisation à Caen et Rouen

La FRSEA et les JA annoncent une nouvelle mobilisation des agriculteurs le jeudi 25 février 2016, à Rouen en Seine-Maritime et à Caen dans le Calvados.

Les agriculteurs se donnent rendez-vous à 11h à Rouen, pont Gustave-Flaubert et à 12h, Cours du Général Koenig à Caen.

Dans le même temps, Phil Hogan, commissaire européen chargé de l’agriculture, sera à Paris.