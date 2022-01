Crise du lait : un accord entre Lactalis et les producteurs

Mardi 30 août 2016, à la mi-journée, un accord a été trouvé sur le prix du lait entre le groupe Lactalis et les producteurs.

Plus d'une semaine de conflit

Après plus d'une semaine de conflit et de mobilisation, un accord a été trouvé sur le prix du lait au cours d'une troisième réunion de négociation. Cette troisième rencontre entre le groupe Lactalis et les représentants des producteurs était organisée à la préfecture de Mayenne, à Laval, ville dans laquelle se trouve le siège social de LActalis.

L'accord avec Lactalis fixe le prix des 1000 litres de lait à "290 euros en moyenne" selon Sébastien Amand, vice-président de l'organisation de producteurs Normandie Centre et président de la FDSEA de la Manche.

Un accord à minima pour les producteurs laitiers, qui ne couvre pas entièrement les prix à la production, mais la satisfaction d'avoir pu faire plier le géant Lactalis.

Aux autres laiteries dorénavant d'emboîter le pas, les éleveurs promettent d'y être attentifs !

Ludovic Blin est le responsable lait à la FDSEA de la Manche :

Ludovic Blin Impossible de lire le son.

Jean-Philippe, Frédéric et Vincent sont producteurs laitiers dans la Manche :

Agriculteurs Impossible de lire le son.

Dans une lettre ouverte adressée aux parlementaires de la Manche, 4 organisations syndicales d'agriculteurs , les Jeunes Agriculteurs, la Confédération Paysanne, la Coordination Rurale et l' APLI, l'association des producteurs de lait indépendants, même en ayant des points de vue parfois différents, ces syndicats sont en capacité de s'entendre dans un intérêt commun, a savoir, d’accélérer le débat parlementaire aujourd'hui au point mort autour du projet de loi Sapin II et dans lequel est prévu un article censé faire avancer sur une nouvelle organisation de la filière laitière.

A lire aussi :