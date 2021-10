Sortir en région: vendredi 25 mars

Dès aujourd'hui et jusqu'à lundi c'est le 29ème salon de l'habitat à la grande halle de la Cité de lla Mer à Cherbourg avec plus de 120 exposants.

Le Zénith fait sa grande soirée de la St Patrick ce soir avec une centaine de musiciens, chanteurs et danseurs.

Samedi un grand contest de Skate sur le park de Coutances, dans le cadre du Printemps de La Jeunesse avec la présence du champion de France de skate 2007

Toutes les infos sur http://www.festivaledelaglisse.fr/

Demain soir ASA est en concert au Big Band Café d'Hérouville St Clair, vous avez gagnez les dernière places sur Tendance Ouest

Au Normandy ce soir à St Lô c'est la soirée « Les femmes s'en mêlent », avant le concert de Joyce Jonathan demain soir. Retrouvez Joyce Jonathan en interview et showcase sur Tendance Ouest samedi autour de 18h. Tété sera également notre invité avant son concert au théâtre de Coutances

Demain soir rendez-vous à la Bazoge dans le sud-Manche pour une soirée Twin accompagné de trois concerts avec Léa Plantade, Patchamama et Mon Côté Punk, le groupe de chanson française crée deux anciens membres de la Rue Kétanou.

Toutes les infos sur cette soirée Twin sur internet les-twin.fr

Rendez-vous ce week-end pour le grand nettoyage de plages sur la côte normande.

Comme à Agon-Coutainville où l'association Mauna Kéa propose dimanche dès 15h le nettoyage du site naturel de la Pointe d'Agon-Coutainville.

Sacs, gants et tee-shirts seront fournis à tous les participants.

Enfin ce dimanche c'est la 29ème édition de la course de côte régionale d'Hébécrevon-Agneaux, les essais débutent à 10h30 et la course dès 13h30 pour la première montée