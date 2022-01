SORTIR EN REGION: vendredi 19 novembre

Christophe Maé propose son nouveau spectacle au Zénith ce soir, vous avez gagnés vos places sur Tendance Ouest.

Venez défendre votre groupe régional préféré au Cargö pour la 4ème édition du tremplin AOC et demain retrouvez le groupe Aaron sur la prequ'île qui vous fera découvrir son dernier album sorti le mois dernier.

Au BBC à Hérouville, championnat de France de Air Guitar ce soir et demain concert au profit de l'association Trisomie 21 avec notamment les groupes Unicode et la Tchoucrav'.

Le Normandy à St-Lô reçoit le groupe Luke ce soir, ils seront juste avant le concert en interview sur Tendance Ouest à 18h.

Demain sur la scène st-loise retrouvez Dar-K et Israël Vibration.

Au cinéma Lux de Caen venez rencontrer Jacques Perrin et découvrir son dernier film « L'Empire du milieu du Sud » réalisé avec des images d'archives tout à l'heure à 19h,

Jusqu'à dimanche c'est la fête de la gastronomie à Cherbourg au quai de l'Entrepôt avec une cinquantaine d'artisans et producteurs, ce soir et demain jusqu'à 20h et dimanche de 10h à 18h

Samedi c'est la finale du tremplin la ruée vers l'Aure à la halle aux Grains à 20h en présence de la chanteuse Enzo-Enzo.

Rendez-vous également avec la Coupe de France de football ce week-end, Avranches reçoit une équipe de Mayotte au stade Fenouillère samedi à 14h30, le Majicova Koropa, Cherbourg joue l'équipe du Loiret, Bayeux se déplace en Mayenne pour jouer l'équipe de Changé enfin gros match pour les granvillais face à l'équipe de Ligue 2 de Laval