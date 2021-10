Ivre, il frappe les urgentistes de l'hôpital Saint-Julien à Petit-Quevilly

Ce mardi 8 septembre à 1h du matin, Police Secours est requis pour aller au centre hospitalier Saint-Julien, situé à Petit-Quevilly pour un individu ivre qui perturberait les urgences. Les policiers se rendent sur place. Des agents hospitaliers et des personnels du service de sécurité maintiennent l'individu au sol.

Ils expliquent aux forces de l'ordre que l'individu a été amené aux urgences par les pompiers, qu'il avait des blessures à la tête et semblait énervé, refusant de dire comment il s'était blessé. Les urgentistes lui posent alors plusieurs sutures, au niveau de l'arcade sourcillière droite, de la tête et des mains. Après les soins, l'individu s'énerve, insulte les agents hospitaliers et veut quitter le service. Les agents refusent, compte tenu de son état, de le laisser sortir. Il leur porte alors des coups de pieds et de poing, sur les jambes et au visage.

Le mis en cause, un homme né en 1954 demeurant à Rouen, a refusé de souffler dans l'éthylomètre. Il a été ramené à l'hôtel de police, placé en cellule de dégrisement puis en garde à vue.