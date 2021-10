célébrer. Octoplus : un concert à Petit-Quevilly pour le temps de Noël

L'ensemble Octoplus dirigé par Sylvain Baudry annonce son traditionnel concert de Noël : une programmation toujours renouvelée pour satisfaire des mélomanes avertis et amateurs. Sylvain nous en parle :

Le concert de Noël est-il un temps fort de votre programmation ?

"La thématique de Noël se prête bien à la musique baroque qui reste notre spécialité et depuis maintenant une dizaine d'années, nous donnons ce rendez-vous à notre public juste avant Noël. Chaque année, nous organisons une dizaine de concerts qui sont donnés à Rouen à l'Église Saint-Romain ou au temple Saint Éloi en période estivale mais parfois aussi à la salle de l'Astrolabe au Petit-Quevilly quand il s'agit de grandes formations. Pour Noël, nous accueillons le public à la chapelle Saint-Julien qui offre un cadre intimiste et dont l'acoustique est idéale pour ce genre de concert. Le lieu lui-même invite au recueillement. Le concert de Noël fédère et rassemble et c'est important pour nous de donner un peu de joie à notre public et d'aider les gens à sortir de l'isolement. C'est pourquoi le concert est toujours programmé au plus près des fêtes."

Quelle sera la pièce maîtresse de ce concert ?

"Nous varions sans cesse le programme de ce concert de fin d'année et même si l'année passée nous célébrions déjà Noël avec de la musique baroque, la formation change à nouveau, et le choix des pièces se fait en fonction des instruments sélectionnés. Nous entendrons, l'orgue, le clavecin, des violons et trois chanteurs : soprano, alto et basse. Ce programme a été composé autour de l'œuvre d'Alessandro Stradella : une cantate de Noël pour trois voix. Chacun des chanteurs interprète un berger ; ils prennent tour à tour la parole pour annoncer la nativité. C'est bien entendu une pièce sacrée mais c'est aussi une œuvre pastorale. Cette cantate est très rarement interprétée car l'Italien Stradella n'est pas très connu même s'il fut un compositeur baroque prolifique. Son œuvre annonce le classicisme baroque et s'approche du langage musical de Vivaldi. Cette cantate est une pièce de transition entre deux périodes baroques."

Quelle sera l'originalité du répertoire choisi ?

"J'ai choisi d'alterner les pièces vocales et instrumentales. L'une d'elles est simplement interprétée par une viole de gambe : c'est un morceau du compositeur anglais Carl Friedrich Abel, mais on entendra aussi un extrait de l'oratorio de Noël de Bach et nous serons tous réunis sur scène pour le In Dulci Jubilo de Dietrich Buxtehude. Le point commun de ces morceaux c'est qu'ils sont tous très gais comme en témoigne le titre de la pièce de Buxtehude que l'on peut traduire par 'Réjouissons-nous de la douce gaieté'. En tout cas c'est un répertoire qui évoquera en majorité la première période du baroque."

Samedi 22 décembre 2018 à 17h30 et dimanche 23 à 16 heures à la chapelle St-Julien à Petit-Quevilly. 8€. Tél. 06 10 46 57 87

A LIRE AUSSI.

À Petit-Quevilly, Octoplus explore le divin Schubert

Octoplus: deux concerts de Noël près de Rouen