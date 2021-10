Samedi 17 et dimanche 18 septembre, c'est le dernier week-end pour préparer Noël. L'ensemble Octoplus propose de plonger dans cet esprit de Noël avec deux concerts, à Petit-Quevilly.

Sylvain Baudry, qui dirige avec passion et ferveur l'ensemble Octoplus depuis 2003, enrichit régulièrement le noyau dur de musicien avec des invités de marque. Cette fois, il accueille la harpiste originaire du Havre Albane Mahé. " J'ai eu l'occasion de découvrir cette musicienne lors des Nocturnes de la cathédrale à Rouen il y a trois ans, nous raconte Sylvain. Après le ciné-concert l'Arlésienne, ce concert de Noël nous donne à nouveau l'occasion de collaborer avec elle. Ajouter une harpe à l'ensemble nous permet d'aborder un autre répertoire comme La Pastorale de Jolivet, une oeuvre rarement jouée car elle nécessite une formation au schéma peu habituel: l'association d'une harpe, d'une flûte et d'un basson".

L'esprit de Noël

Si la musique sacrée sera forcément représentée dans ce programme, Sylvain Baudry donne aussi la part belle à la musique profane." Toutes ces pièces concourent à un sentiment méditatif et sont propices à une ambiance de recueillement. Même si le répertoire marie oeuvres anciennes et compositions modernes, un lien logique s'établit entre ces pièces. Un air Bach s'enchaîne en effet particulièrement bien avec la Pastorale de Jolivet qu'il a composé selon un mode ancien".

Des correspondances

Ce concert donne aussi l'occasion d'entendre le très beau Clair de lune de Debussy et pour mieux nous éclairer sur la création de cette pièce Sylvain Baudry nous lira un poème de Verlaine :" Celui qui a inspiré Debussy" confie-t-il. Pour mieux nous introduire dans le mystère de la nativité, Sylvain citera aussi quelques passages de la Bible.

Pratique. Samedi 17 à 17h30 et dimanche 18 décembre à 16h. Chapelle St Julien à Petit-Quevilly. Tarifs 5 à 8€. Résa au 06 10 46 57 87