Au CHU Saint-Julien, le succès du nouveau centre de soins dentaires

"Pour en avoir visité beaucoup, c’est l’un des plus beaux centres de soins dentaires que j’ai pu voir", lance le docteur Hervé Moizan, responsable médical du centre hospitalo-universitaire de soins dentaires du CHU-Hôpital Saint-Julien, au Petit-Quevilly, inauguré en décembre. On le croit sans peine.

Les locaux sont spacieux et lumineux, le matériel à la pointe de la technologie. Un atout de taille pour attirer les étudiants en odontologie et une excellente nouvelle pour les patients. Car la Haute-Normandie manque cruellement de praticiens en soins dentaires : ils sont 32 pour 100 000 habitants, quand la moyenne nationale est de 64. Ouvert en septembre dernier, il ne désemplit pas. “Entre le 8 septembre et le 23 décembre, nous avons vu défiler environ 2 300 patients”.

Soigner et former

C’est donc là que se forment les étudiants en odontologie, venus de Lille. Actuellement ils sont six, trois en 5e année et trois en 6e. Mais le centre peut en accueillir jusqu’à douze. “Former de jeunes étudiants a pour but de favoriser leur installation dans la région”, indique-t-on au CHU.

Ici, ils sont confrontés à la réalité du terrain et à des pathologies que l’on voit rarement dans des cabinets de ville, étant donné la démographie médicale dans la région. “Certains patients n’ont pas vu de dentistes depuis une quinzaine d’années. La situation est parfois comparable à ce que l’on trouvait dans les années 70. On est confronté à des états dentaires qui sont vraiment alarmants.”

Laura Gouvaert, lilloise et étudiante en 5e année d’odontologie, ne regrette pas d’avoir quitté sa ville natale pour poursuivre ses études à Rouen : “J’avais soif de savoir et ici on a la possibilité de voir des cas très variés. J’avais envie d’apprendre un maximum avant de me lancer en solo". Dans le centre, ils peuvent suivre les patients de A à Z et voir l’aboutissement de leur travail. “C’est quand même plus agréable et cela permet de bien connaître ses patients". Ces avantages séduisent : ils sont 20 à avoir demandé une formation à Rouen l’an prochain.

Anne Letouzé

Photo Délégation à la communication du CHU-Hôpitaux de Rouen