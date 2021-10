Rivalité amoureuse : un homme en poignarde un autre à Petit-Quevilly

La scène se serait produite allée Paul-Gauguin, à Petit-Quevilly, au pied de l'immeuble où réside l'ex-petite amie de l'agresseur présumé et nouvelle petit amie de la victime. Vers 21h, armé d'un couteau, l'homme âgé de 29 ans aurait frappé à trois reprises son "rival", âgé de 22 ans. Les coups auraient pu être fatals ; deux ont été reçus à l'abdomen et au poignet et un troisième, porté à hauteur du torax, a été heureusement stoppé par un objet placé dans la poche interne du blouson de la victime, sûrement son porte-feuille, selon la police. L'agresseur désigné a été interpellé par la brigade anti-criminalité (BAC) à son domicile, rue Etoupée, à Rouen, peu après minuit.

Le parquet a ouvert une information judiciaire et l'homme, au vu des circonstances, a été incarcéré.