Marseille (AFP). Languedoc: retour à la normale dans les gares après reprise progressive du trafic SNCF

La situation dans les gares de Nîmes et Montpellier était redevenue normale lundi matin, après le départ des voyageurs qui y avaient passé la nuit, le trafic reprenant progressivement en Languedoc-Roussillon, a indiqué lundi matin la SNCF. La circulation des trains à destination et en partance de la région Languedoc-Roussillon avait été interrompue dimanche, en raison de coulées de boue sur les voies. Lundi matin, selon la SNCF, il y avait de nombreux voyageurs en gare de Montpellier et de Nîmes, du fait des retours de vacances, mais peu de gens en attente comme la veille. "Toutes les personnes qui ont passé la nuit à Montpellier dans les rames, sont parties ce matin", a-t-elle précisé. La circulation a repris progressivement depuis 6H30. Elle se fait toujours sur une seule voie dans les deux sens entre Montpellier et Lunel, la réparation de la voie endommagée n'étant pas achevée. La SNCF informe avoir "renforcé les capacités dans les trains pour pouvoir accueillir le maximum de personnes". "Plusieurs milliers de voyageurs" avaient été affectés au total par l'incident, avait-elle indiqué dimanche. Un intense épisode orageux sur l'Hérault a provoqué dimanche la mort de deux personnes, emportées par les eaux dans une voiture qui circulait à Montpellier, soudainement paralysée par des pluies torrentielles. Lundi matin, dans la région de Montpellier, plusieurs routes étaient encore coupées à la suite des inondations, a indiqué de son côté Bison Futé. La vigilance orange pluies-inondations était maintenue dans le Gard, le Vaucluse, la Drôme et l'Ardèche. Elle était levée dans l'Hérault. Les Alpes-de-Haute-Provence et les Hautes-Alpes ont été placées en vigilance orange "orages".

