Montpellier (AFP). Pluies torrentielles dans l'Hérault: 2 morts, trafic ferroviaire perturbé

Un intense épisode orageux sur l'Hérault, en vigilance orange, a provoqué dimanche la mort de deux personnes, emportées par les eaux dans une voiture à Montpellier, et a paralysé le trafic ferroviaire en Languedoc-Roussillon, laissant en rade des milliers de voyageurs. Une coulée de boue sur les rails du TGV entre Lunel (Hérault) et Montpellier, provoquée par des pluies torrentielles dans l'après-midi, a totalement interrompu la circulation des trains à destination et en partance de la région Languedoc-Roussillon. "Plusieurs milliers de voyageurs" étaient affectés par l'incident, a indiqué la SNCF qui a demandé l'appui de la protection civile pour organiser leur prise en charge. L'Hérault et le Gard avaient été placés en vigilance orange à la mi-journée, en raison de risques de pluies et d'inondations. La vigilance orange a été étendue dans l'après-midi au Vaucluse, à la Drôme et à l'Ardèche jusqu'à lundi 16H00. Une voiture transportant deux octogénaires, un homme et une femme, qui circulait à Montpellier, a été emportée par les eaux. Ces deux personnes âgées qui sont décédées, "se sont aventurées sur un boulevard qui était déjà en partie inondé. On pense que la voiture, une Ford Fiesta qui n'est pas une voiture très pesante, a dû être emportée. Elle a versé en contrebas d'un talus et s'est retournée", a déclaré à l'AFP le sous-préfet de l'Hérault Olivier Jacob. A Montpellier, en début d'après-midi, en 40 minutes, le Lez est sorti de son lit à proximité de la mairie et du Conseil régional. De nombreuses rues ont été inondées, des tramways ont été stoppés et un cinéma multiplexe dont le hall et des salles avaient commencé à être inondés, a été évacué. - 2.000 voyageurs bloqués à Nîmes- Un TGV a été contraint de s'arrêter devant une coulée de boue, au-dessus de Lunel. 250 personnes à bord ont été évacuées en début de soirée vers Montpellier, selon la SNCF. "Depuis 18H45, l'ensemble des trains devant partir de Paris ou de Lyon en direction du Languedoc-Roussillon ont dû être supprimés. On invite nos clients à reporter leur voyage", a annoncé la SNCF. Après avoir réussi à dégager une voie et à faire passer un train vide en reconnaissance, la SNCF a découvert une seconde coulée de boue à une quinzaine de kilomètres de la première, a déclaré à l'AFP un porte-parole de la SNCF, indiquant que les travaux de déblaiement pouvaient prendre la nuit. Elsa Berna, porte-parole de la SNCF pour le Languedoc-Roussillon, a annoncé en début de nuit que les villes de Nîmes et de Montpellier avaient ouvert un gymnase pour accueillir les voyageurs. En gare de Nîmes, vers 22H30, ils étaient près de 2.000 bloqués à quai, selon le chef d'intervention de la Croix-Rouge du Gard, Georges Labonne. La plupart d'entre eux sont restés "dans leur train, confortablement installés pour y passer la nuit", a-t-il indiqué à l'AFP. Maurane, 18 ans, assise à même le sol dans le hall de la gare, ne savait pas encore où elle allait passer la nuit. "Pour l'instant il n'y a pas de train et pas de bus de substitution", a expliqué la jeune femme, précisant "avoir attendu deux heures à bord d'un train, avant d'apprendre que la circulation était coupée jusqu'à lundi matin". Thomas, 23 ans, qui devait relier Draguignan à Castres, s'est lui aussi installé dans le hall de la gare. "Cela fait deux heures qu'on attend, avec un peu de chances on pourra dormir dans une des rames restées à quai", espère ce jeune Varois. "Il n'y a eu que très peu de plateaux repas proposés par la SNCF, et la Croix-Rouge ne sert que de l'eau ou des boissons chaudes", se plaint-il. Fabrice essayait de son côté d'installer tant bien que mal un camp de fortune pour son fils de 4 ans. "Notre train ne part qu'à 5h43 lundi, alors on s'organise", raconte le jeune père de famille, coincé à Nîmes depuis le début de l'après-midi. Météo-France a aussi placé en vigilance orange vent-violent la Charente-Maritime, la Vendée, les Deux-Sèvres, la Vienne, la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, l'Indre et l'Indre-et-Loire. Dans le Cantal, un campeur de 71 ans venant d'Argenteuil (Val d'Oise) est mort coincé sous sa caravane qui s'est renversée sous l'effet d'un coup de vent lors d'un orage, dans le camping municipal de Thiézac. Le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, dans un communiqué, a demandé dimanche aux habitants des départements en vigilance orange "de respecter scrupuleusement les consignes de prudence transmises par les préfectures, les mairies et les services de secours".

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire