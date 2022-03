Montpellier (AFP). Pluies torrentielles dans l'Hérault: deux morts, trafic ferroviaire paralysé

Un intense épisode orageux sur l'Hérault, en vigilance orange, a provoqué dimanche la mort de deux personnes, emportées par les eaux dans une voiture à Montpellier, et a paralysé le trafic ferroviaire en Languedoc-Roussillon. Une coulée de boue sur les rails du TVG entre Lunel (Hérault) et Montpellier, provoquée par des pluies torrentielles, a totalement interrompu la circulation des trains à destination et en partance de la région Languedoc-Roussillon, a indiqué la SNCF. L'Hérault et le Gard avaient été placés en vigilance orange à la mi-journée, en raison de risques de pluies et d'inondations. La vigilance orange a été étendue dans l'après-midi au Vaucluse, à la Drôme et à l'Ardèche jusqu'à lundi 16H00. Une voiture transportant deux octogénaires, un homme et une femme, qui circulait sur un boulevard à Montpellier, a été emportée par les eaux dimanche après-midi, a indiqué à l'AFP la préfecture de l'Hérault, confirmant une information du Midi Libre. "Les circonstances du décès ne sont pas encore élucidées, mais ce que l'on sait, des dires d'un témoin, c'est que ces deux personnes âgées se sont aventurées sur un boulevard qui était déjà en partie inondé", a déclaré à l'AFP le sous-préfet Olivier Jacob. "On pense que la voiture, une Ford Fiesta qui n'est pas une voiture très pesante, a dû être emportée par l'eau. Elle a versé en contrebas d'un talus, s'est retournée la tête en bas et ensuite l'eau est montée", a-t-il poursuivi. - 250 passagers d'un TVG évacués- Les intempéries ont aussi provoqué l'arrêt de la circulation des trains dans les deux sens entre Nîmes et Montpellier, à la suite d'une coulée de boue sur les rails au-dessus de Lunel et en-dessous de Montpellier. Un TGV a été contraint de s'arrêter devant la coulée de boue avec 250 personnes à bord, lesquelles ont été évacuées en début de soirée vers Montpellier, selon la SNCF. "Depuis 18H45, l'ensemble des trains devant partir de Paris ou de Lyon en direction du Languedoc-Roussillon ont dû être supprimés. On invite nos clients à reporter leur voyage", a annoncé la SNCF. "Plusieurs milliers de voyageurs" étaient affectés au total par l'incident, a ajouté la SNCF qui a demandé l'appui de la protection civile pour organiser leur prise en charge. A Montpellier, en début d'après-midi, en 40 minutes, le Lez est sorti de son lit à proximité de la mairie et du Conseil régional. Des tramways ont été stoppés. Le cinéma Gaumont Multiplexe Odysseum de Montpellier, dont le hall et des salles avaient commencé à être inondés, a été évacué et de nombreuses rues de la ville ont été envahies par les eaux. La mairie a indiqué dans un communiqué que "plusieurs points et axes avaient été fermés à la circulation" et a annoncé l'ouverture d'un gymnase "pour accueillir les personnes en difficultés et naufragés de la route". Toujours dans l'Hérault, l?autoroute A75 a été momentanément coupée peu avant Lodève, sur une vingtaine de kilomètres dans le sens Béziers/Clermont-Ferrand, également à cause des pluies. Selon Météo-France, sur l'Hérault, l'accalmie se confirmait dans la soirée, même si des averses orageuses restaient possibles, mais sans comparaison avec les orages qui ont eu lieu dans l'après-midi. Météo-France a aussi annoncé une vigilance orange vent-violent pour la Charente-Maritime, la Vendée, les Deux-Sèvres, la Vienne, la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, l'Indre, l'Indre-et-Loire, avec le passage d'une dépression active. Dans le Cantal, un orage a aussi causé la mort d'un campeur de 71 ans venant d'Argenteuil (Val d'Oise), coincé sous sa caravane qui s'est renversée sur lui sous l'effet d'un coup de vent violent. L'accident a eu lieu dans le camping municipal de Thiézac.

