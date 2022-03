Paris (AFP). Intempéries: 12 départements maintenus en vigilance orange, reprise du trafic ferroviaire

Douze départements sont maintenus lundi en vigilance orange pour des risques d'orages et pluie-inondation dans le sud-est et de vents violents à l'ouest tandis que la circulation des trains a repris progressivement dans le Languedoc-Roussillon. Une vigilance orange pluie-inondation a été maintenue pour les départements de la Drôme, l'Ardèche, le Gard et le Vaucluse jusqu'à 16h00, selon Météo-France. De même qu'une vigilance orange vent-violent est conservée pour la Charente-Maritime, la Vendée, Les Deux-Sèvres, la Vienne, la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, l'Indre, l'Indre-et-Loire avec le passage d'une dépression active. Du côté des transports, la circulation des trains à destination et en partance de la région Languedoc-Roussillon est "quasi-normale" lundi matin après une interruption totale du trafic dimanche soir en raison de coulées de boue sur les voies provoquée par un épisode orageux intense. "Le trafic a repris progressivement et sera quasi-normal lundi matin et normal pour le reste de la journée" a déclaré à l'AFP un porte-parole de la SNCF. La SNCF invite toutefois les voyageurs à consulter au préalable leur itinéraire de voyage. Une coulée de boue sur les rails du TGV entre Lunel (Hérault) et Montpellier, provoquée par des pluies torrentielles dimanche après-midi, avait totalement interrompu la circulation des trains à destination et en partance de la région Languedoc-Roussillon. "Les deux voies ont été dégagées et dès 22h30 des trains pour Lyon, Paris, Toulouse et Perpignan ont pu partir", a ajouté le porte-parole. A Montpellier, un véhicule transportant deux octogénaires, un homme et une femme, a été emportée par les eaux. Ces deux personnes âgées qui sont décédées, "se sont aventurées sur un boulevard qui était déjà en partie inondé. On pense que la voiture, une Ford Fiesta qui n'est pas une voiture très pesante, a dû être emportée. Elle a versé en contrebas d'un talus et s'est retournée", a déclaré à l'AFP le sous-préfet de l'Hérault Olivier Jacob. Par ailleurs, en 40 minutes, le Lez est sorti de son lit à proximité de la mairie et du Conseil régional. De nombreuses rues ont été inondées, des tramways ont été stoppés et un cinéma multiplexe dont le hall et des salles avaient commencé à être inondés, a été évacué. Dans le Cantal, un campeur de 71 ans venant d'Argenteuil (Val d'Oise) est mort coincé sous sa caravane qui s'est renversée sous l'effet d'un coup de vent lors d'un orage, dans le camping municipal de Thiézac. Le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, dans un communiqué, a demandé dimanche aux habitants des départements en vigilance orange "de respecter scrupuleusement les consignes de prudence transmises par les préfectures, les mairies et les services de secours".

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire