Dijon (AFP). Porc à la cantine: pour l'instant les menus de substitution peuvent être supprimés

Le maire de Chalon-sur-Saône Gilles Platret (LR) peut dans l'immédiat supprimer les menus de substitution au porc dans les cantines de sa ville après un jugement rendu jeudi, qui ne tranche pas toutefois la question de la compatibilité de cette mesure avec le principe de laïcité. Statuant en référé, le tribunal administratif de Dijon a considéré que, dans la mesure où aucun repas contenant du porc ne sera servi avant le 15 octobre, "l'accès aux services de restauration scolaire de l'ensemble des usagers, y compris les enfants de confession musulmane, ne paraît pas compromis". La condition d'urgence, qui justifie la procédure en référé, "n'apparaît dès lors pas remplie", ajoute-t-il, concluant au rejet du recours de la Ligue de défense judiciaire des musulmans. Cette association, présidée par l'avocat controversé Karim Achoui, réclamait la suspension de l'arrêt des menus de substitution au porc dans les cantines de Chalon-sur-Saône, la deuxième ville de Bourgogne. En dépit de ce revers, l'un des avocats de l'association, Me Jean-Baptiste Jacquenet-Poillot, s'est félicité que le jugement "laisse intact le débat" autour de la laïcité. L'association dénonçait notamment une atteinte du "droit au respect de la liberté de culte et de conscience" des enfants. Dans ses motivations, selon Me Jacquenet-Poillot, "la juge concède que la restauration scolaire est un service facultatif, mais elle relève que les collectivités doivent veiller à ne pas +priver certaines catégories de familles de la possibilité d'y accéder pour des considérations liées à leurs opinions religieuses+". L'avocat a dit que l'association déciderait "dans les prochains jours" si elle contestait ce jugement devant le Conseil d'Etat, la plus haute juridiction administrative. En tout état de cause, le débat devrait revenir prochainement devant la Justice, Me Jacquenet-Poillot prévenant qu'une nouvelle procédure sera engagée après le conseil municipal du 29 septembre, au cours duquel devrait être entérinée l'initiative du maire. La Ligue de défense judiciaire des musulmans a par ailleurs engagé une autre procédure, sur le fond cette fois-ci, pour "excès de pouvoir". Elle ne devrait pas être plaidée avant plusieurs mois. - "Victoire pour la laïcité" - De son côté, M. Platret S'est félicité sur Twitter d'une "première victoire pour la laïcité". "Cette première décision de justice encourageante constitue aujourd?hui une excellente nouvelle pour tous nos concitoyens attachés à la défense du principe de laïcité dans la sphère publique", a ensuite développé l'édile Les Républicains dans un communiqué. "Je suis convaincu que sur le fond, la ville de Chalon-sur-Saône sera également entendue", a-t-il ajouté, avant de rappeler une circulaire ministérielle du 16 août 2011 disposant que le "fait de prévoir des menus en raison de pratiques confessionnelles ne constitue ni un droit pour les usagers, ni une obligation pour les collectivités". Les restaurants scolaires de Chalon-sur-Saône proposaient un menu de substitution au porc depuis 1984. M. Platret a annoncé mi-mars qu'il y mettrait fin dès la rentrée de septembre, déclenchant une vive polémique y compris dans son propre camp. Si plusieurs ténors de droite avaient pris leurs distances, le président des Républicains Nicolas Sarkozy avait quant à lui soutenu l'édile chalonnais. Jeudi, le député LR des Alpes-Maritimes Eric Ciotti a salué le "courage dans le combat contre le communautarisme" du maire de Chalon. "Nous devons nous opposer à ce que notre pays soit soumis à quelques formes d'accommodements qui affaiblissent notre République en faisant de celle-ci une +République à la carte+", a écrit le député dans un communiqué. Secrétaire général du Conseil français du culte musulman (CFCM) et président de l'Observatoire national contre l'islamophobie Abdallah Zekri a pour sa part "condamné la décision de ce maire, qui n'est pas faite pour ramener la paix sociale dans les écoles et qui crée une levée de bouclier dans la communauté musulmane". "La laïcité, tous les musulmans la respectent. Jamais les musulmans n'ont demandé de repas halal dans les cantines", a dit M. Zekri à l'AFP.

