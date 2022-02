Dijon (AFP). Plus de menu sans porc dans les cantines de Chalon: décision en fin de semaine

La Justice rendra en fin de semaine sa décision sur le référé réclamant la suspension de la décision du maire (Les Républicains) de Chalon-sur-Saône Gilles Platret de mettre fin au menu sans porc dans les cantines de la ville. M. Platret avait annoncé mi-mars la fin dès la prochaine rentrée du menu de substitution au porc dans les cantines de la ville, déclenchant une vive polémique, y compris dans son propre camp. Un recours en référé-suspension a été introduit devant le tribunal administratif de Dijon par la Ligue de défense judiciaire des musulmans, présidée par le controversé avocat Karim Achoui, connu pour avoir défendu plusieurs figures du grand banditisme. Selon Me Achoui, "un enfant serait extrêmement traumatisé si une côte de porc lui était servie et qu'il était obligé de la manger alors qu'il lui est répété dès le plus jeune âge que c'est un interdit alimentaire". Son confrère Me Jean-Baptiste Jacquenet-Poillot a pour sa part plaidé que cette décision "violait la laïcité", dont la "conception française est une laïcité d'intégration et non d'assimilation". Il a également estimé que le maire était "incompétent pour prendre cette décision de son propre chef". L'avocat de la mairie de Chalon, Me Philippe Petit, a rétorqué dans sa plaidoirie que "la laïcité était une abstention et non l'obligation positive de fournir à chacun ce qu'il attend pour l'exercice de son culte en exigeant des prestations différenciées". Me Petit a par ailleurs émis un "doute sur la recevabilité" du recours en raison du dépassement du délai de deux mois. La décision du tribunal administratif doit être rendue "avant la fin de la semaine".

