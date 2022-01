Saint-André de La Réunion (France) (AFP). Débris d'avion à La Réunion: un morceau de valise retrouvé sur le site

Un morceau de valise marron a été retrouvé jeudi matin à La Réunion, sur la commune de Saint-André, à l'endroit même où a été récupéré un débris d'avion dont il n'est pas exclu qu'il puisse provenir du Boeing 777 de Malaysia Airlines disparu le 8 mars 2014. "Le morceau de valise était là depuis hier, mais personne n'y a vraiment prêté attention", a déclaré Johnny Bègue, membre d'une association chargée de nettoyer le littoral, qui, la veille, avait repéré le débris d'avion. Le morceau de valise a été récupéré par les gendarmes de la BGTA (Brigade de Gendarmerie des Transports Aériens) chargés de l'enquête, selon des témoins. "On voit encore la fermeture de la valise toujours accrochée à un morceau de toile rigide", a relaté Johnny Bègue. "Là, c'est vraiment bizarre, ça me donne un peu le frisson", a-t-il ajouté. La préfecture de La Réunion a indiqué jeudi que la provenance du débris d'avion "n'est pas identifiée" à ce stade et qu"aucune hypothèse n'est exclue, y compris la provenance d'un Boeing 777". Le Bureau enquête et accidents (BEA) est saisi, a également indiqué la préfecture.

