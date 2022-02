Saint-André (France) (AFP). MH370: une fouille minutieuse du littoral de Saint-André a débuté à La Réunion

"Une fouille minutieuse", comme l'avait annoncé en fin de semaine la mairie de Saint-André, a débuté lundi matin à 8h00 le long du littoral de cette petite commune de La Réunion où a été retrouvé le fragment d'aile appartenant très vraisemblablement au vol MH370. Les recherches sont menées par des personnels d'associations chargées de la protection de l'environnement et du nettoyage du littoral. Deux équipes à pied, composées chacune d'une quinzaine de personnes, ont pris le départ aux deux extrémités de la commune. Elles doivent se rejoindre dans le courant de la journée, sur cette partie du littoral longue de plusieurs kilomètres. Leur mission première est de nettoyer le rivage, mais "bien sûr, si un objet bizarre, suspect et intéressant est trouvé, les employés alerteront immédiatement la police", a indiqué la mairie de Saint-André. En début de matinée, le Casa, petit avion de transport militaire doté d'une grande autonomie de vol, qui a patrouillé vendredi et dimanche au large de l'île, n'avait pas encore été vu en vol.

