Saint-Denis de la Réunion (AFP). MH370: de nouveaux débris métalliques découverts à La Réunion

De nouveaux "débris métalliques" ont été trouvés dimanche par des promeneurs en bord de mer à La Réunion et placés sous scellés dans le cadre de l'enquête sur la disparition du vol MH370 le 8 mars 2014, a-t-on appris dimanche de source proche de l'enquête. Rien n'indique à ce stade que ces débris placés sous scellés par la gendarmerie des transports aériens (GTA) proviennent effectivement d'un avion, selon cette source, qui n'a pas donné de précisions sur leur taille. Mercredi, un fragment d'aile, provenant vraisemblablement d'un Boeing 777 similaire à celui de la Malaysia Airlines disparu, a été retrouvé sur l'île de l'océan Indien avant d'être acheminé près de Toulouse pour y être expertisé. Une pièce en métal d'environ 10 centimètres sur 10 a notamment été récupérée par les gendarmes sur le littoral de Saint-Denis, dans le nord de l'île de la Réunion, dimanche en fin de matinée, a constaté un photographe de l'AFP. C'est un promeneur qui a retrouvé ce morceau de métal, en partie recouvert par les gros galets se trouvant en bord de mer. Après de premières constatations, les policiers arrivés sur place ont alerté les gendarmes de la brigade des transports aériens chargés des investigations. La pièce métallique a ensuite été déposée dans une valise en fer et emportée par les gendarmes. Elle comporte une sorte de poignée recouverte de cuir, sur laquelle sont inscrits deux idéogrammes. Les enquêteurs n'ont fait aucune déclaration sur la provenance et la nature exacte de l'objet. "Il y a une sorte d'esprit +chasse au trésor+ qui est en train de s'installer et on nous appelle pour tout et parfois n'importe quoi", a-t-on toutefois fait valoir de source proche de l'enquête. Les promeneurs et joggeurs habitués à fréquenter le littoral de l'île ont tendance à scruter les rives et à y prélever tous les objets qu'ils supposent appartenir au vol MH370. Dimanche matin à Saint-André, lieu où a été retrouvé mercredi le morceau d'aile d'avion, un homme a remis à la police un fragment d'aluminium de 70 centimètres, estimant qu'il pouvait s'agir d'un élément de porte d'avion.

