Paris (AFP). MH370: reprises des recherches au large de la Réunion

Les opérations de recherche de débris éventuels du MH370 au large de l'île de la Réunion qui avaient été suspendue vendredi soir, ont repris dimanche matin, a annoncé la préfecture. "L'avion Casa a repris ses rotations dimanche matin", a indiqué la préfecture. "Des patrouilles pédestres sont également effectuées sur le littoral est, sur les commune de Saint-Benoit et Bras-Panon", a-t-il été précisé. "Les unités maritimes de l'armée et de la gendarmerie seront mobilisées que pour le cas où des débris éventuels seraient localisés en mer", selon la préfecture. Ces opérations sont menées sur ordre du gouvernement, donné jeudi soir après l'identification quasi-certaine du flaperon, ce fragment d'aile appartenant au Boeing 777 du vol MH370 de la Malaysia Airlines, disparu le 8 mars 2014 avec 239 personnes à bord. Outre le Casa, petit avion de transport militaire doté d'une grande autonomie de vol,le dispositif comprend aussi un hélicoptère de la Marine, deux autres de la gendarmerie et trois vedettes. Vendredi, l'avion Casa a patrouillé en milieu de journée pour entamer des recherches sur une zone de 5.300 km2 à l'est de l'île. Ces recherches seront menées "sur la zone littorale ainsi que sur la zone à l'est de La Réunion, en fonction des analyses des courants marins, () jusqu'aux limites qui coïncident avec la zone que la République de Maurice a en charge", avait expliqué vendredi le préfet de la Réunion Dominique Sorain .

