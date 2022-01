Saint-Denis de la Réunion (AFP). Débris d'avion à La Réunion: aucune hypothèse exclue, le BEA saisi

La provenance du débris d'avion retrouvé au large de La Réunion "n'est pas identifiée", "aucune hypothèse n'est exclue, y compris la provenance d'un Boeing 777", et le Bureau enquête et accidents (BEA) est saisi, a indiqué jeudi la préfecture de La Réunion. Le BEA a "été saisi afin de coordonner l'enquête française et l'enquête internationale, conduite notamment par les experts malaisiens et australiens", précise la préfecture dans un communiqué. A ce stade la provenance du débris retrouvé sur le littoral de la commune de Saint-André "n'est pas identifiée. Aucune hypothèse ne peut être exclue, y compris la provenance d'un Boeing 777", écrit la préfecture. "Le parquet de Saint-Denis a tout d'abord diligenté une procédure de renseignement judiciaire confiée à la brigade de gendarmerie des transports aériens (BGTA)", indique-t-on de même source. Depuis, le pôle d'instruction du tribunal de grande instance de Paris "a pris en charge l'enquête dans le cadre d'une commission rogatoire", précise-t-on. La découverte d'un débris d'avion à La Réunion a relancé les interrogations sur un possible lien avec la mystérieuse disparition du Boeing 777 de Malaysia Airlines avec 239 personnes à bord, l'une des plus grandes énigmes de l'histoire de l'aviation civile. Selon une source proche de l'enquête à Paris, la pièce "abîmée", longue de deux mètres et qui ressemble à un morceau d'aile appelé flapperon, était toujours en cours d'analyse jeudi par les enquêteurs de la BGTA sur place, mais aucune équipe de la brigade scientifique n'avait été dépêchée depuis la métropole. Il est "un peu tôt" pour affirmer formellement que le débris appartient à un appareil de la firme Boeing, a-t-on précisé de même source. Le ministre malaisien des Transports, Dato Sri Liow Tiong Lai, a annoncé jeudi depuis New York avoir "envoyé une équipe pour enquêter" sur place. Cette information n'a pas été confirmée localement. La compagnie Malaysia Airlines a, elle, qualifié de "prématurées" les spéculations selon lesquelles ce débris proviendrait du Boeing du vol MH370 disparu. L'appareil, parti de Kuala Lumpur pour Pékin avec 239 personnes à bord, avait disparu une heure après son décollage le 8 mars 2014. On n'en a jamais retrouvé la trace, malgré d'intenses recherches dirigées par l'Australie dans le sud de l'océan Indien.

