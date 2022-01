Saint-André de La Réunion (France) (AFP). Vol MH370: un débris d'avion à La Réunion relance les spéculations

La découverte mercredi d'un débris d'avion sur le rivage oriental de La Réunion suscite des interrogations sur un éventuel lien avec le Boeing 777 du vol MH370 de la Malaysia Airlines, disparu le 8 mars 2014 avec 239 personnes à bord. Le débris, long de deux mètres et ressemblant à un morceau d'aile, a été retrouvé à Saint-André de La Réunion par les employés d'une association chargée du nettoyage du rivage, a-t-on appris de source proche de la cellule d'enquête chargée d'en déterminer l'origine. "Il était rempli de coquillages, on dirait qu'il est resté longtemps dans l'eau", ont précisé des témoins. Aucune piste n'est privilégiée pour le moment par les enquêteurs spécialisés de la gendarmerie française des transports aériens, qui recherchent notamment des informations, comme un numéro de série, permettant l'identification du débris. "Il est trop tôt pour tirer des conclusions. Pour le moment, il nous faut déterminer à quel type d?appareil ce débris aurait pu appartenir. Lorsque nous l?aurons fait, il sera possible de déterminer la compagnie", a résumé une source proche de l'enquête. Mais sur la base de photos reçues de la pièce, un expert français en sécurité aérienne, Xavier Tytelman, a relevé sur son compte Twitter "des similitudes incroyables entre le flaperon d'un #B777 et le débris retrouvé". Les flaperons sont de petits volets disposés en bordure des ailes, que les pilotes actionnent au décollage ou à l'atterrissage. Sur le blog spécialisé http://blog-peuravion.fr/, M. Tytelman précise qu'une référence est "indiquée sur le débris: BB670". "Ce code ne correspond ni à l'immatriculation d'un avion, ni au numéro de série d?un appareil. Par contre, si ce flaperon appartient bien au MH370, alors il est clair que cette référence permettra de l?identifier rapidement. Dans quelques jours, nous aurons une réponse définitive", ajoute-t-il. Le fait que "l'on retrouve des débris à la Réunion ne signifie pas que le MH370 ait été si loin", souligne-t-il. "En s?abîmant au large de l'Australie, ses débris ont simplement pu être balayés par le courant, et s'échouer à cet endroit au bout d?un an?" - D'autres hypothèses envisagées - L'hypothèse d'un débris du MH370 n'est pas la seule envisagée par les milieux aéronautiques, où l'on évoque aussi celle d'un fragment d'un Airbus A310 de la compagnie Yemenia, accidenté en 2009 au large des Comores, ou d'un bimoteur écrasé en 2006 au sud de la Réunion. La disparition l'an dernier du Boeing 777 de la Malaysia Airlines reste à ce jour l'une des plus grandes énigmes de l'histoire de l'aviation civile. L'appareil, parti de Kuala Lumpur pour Pékin avec 239 personnes à bord, avait disparu une heure après son décollage le 8 mars 2014. Aucune trace n'en a jamais été retrouvée depuis, en dépit d'intenses recherches dirigées par l'Australie dans le sud de l'océan Indien où des satellites ont "accroché" pour la dernière fois les systèmes de communication de l'appareil. Les spéculations demeurent principalement concentrées autour d'une défaillance mécanique ou structurelle, ou un acte terroriste, mais rien n'est jusqu'alors venu étayer l'un ou l'autre scénario. Le 29 janvier, la Malaisie a officiellement déclaré que cette disparition était un accident et que les passagers et membres d'équipage de l'appareil étaient présumés morts, provoquant la colère des familles. L'explication la plus crédible à cette mystérieuse disparition, selon les responsables chargés de l'enquête, est qu'une brusque chute du niveau de l'oxygène au sein de l'appareil a rendu l'équipage et les passagers inconscients. L'avion aurait alors continué de voler en pilote automatique, jusqu'à sa chute en mer, faute de carburant. Le mystère autour de ce drame a alimenté une kyrielle de théories complotistes, donnant lieu à des livres, des documentaires et moult échanges sur internet. Dans un communiqué, Boeing a réitéré mercredi son engagement à "soutenir l'enquête sur le MH370 et les recherches de l'appareil".

