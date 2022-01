Paris (AFP). Tunnel sous la Manche: des invasions systématiques affirme le PDG d'Eurotunnel

Le PDG d'Eurotunnel Jacques Gounon a estimé mercredi que la situation à Calais s'apparentait à des "invasions systématiques" peut être même "organisées" de migrants qui chaque nuit tentent de s'infiltrer en Grande Bretagne par le tunnel sous la Manche. "On n'est pas dans le cadre d'un passager qui ne paye pas son billet, on est face à des invasions systématiques, massives, peut être même organisées, à vocation médiatique puisque, in fine, personne ne réussit à traverser le tunnel sous la Manche", a affirmé M. Gounon, interrogé sur France Info après la mort d'un migrant dans la nuit de mardi à mercredi à Calais où les tentatives d'intrusion se multiplient sur le site du tunnel. Il a assuré que sa société mettait "tous les moyes nécessaires dans la limite de (ses) responsabilités pour assurer une totale étanchéité du tunnel vis à vis du passage de clandestin en Grande Bretagne" mais a déploré le manque d'effectifs des forces de l'ordre sur place. "C'est un problème d'effectifs, ce n'est pas un problème de qualité c'est un problème de quantité", a-t-il indiqué. "Quels que soient les énormes investissements que nous avons réalisés et que nous continuons à faire pour protéger les pistes d'embarquements () il y a un problème de quantité (de forces de l'ordre, ndlr) par rapport à la taille du premier opérateur transmanche qu'est le Tunnel sous la Manche", a-t-il ajouté. Un migrant a trouvé la mort sur le site du tunnel sous la Manche où au cours de la même nuit au moins 1.500 tentatives d'intrusion de clandestins souhaitant se rendre en Grande Bretagne ont eu lieu. 1,5 million de camions empruntent Eurotunnel chaque année.

