Calais (AFP). Migrants: les passagers d'Eurostar ont quitté Calais-Frethun pour Londres

Les passagers de l'Eurostar bloqués depuis mardi soir ont quitté la gare de Calais-Frethun pour Londres mercredi à 10H35, a constaté un correspondant de l'AFP sur place. Une fuite de gaz sur la motrice arrière explique la longueur de l'arrêt en gare de Calais-Frethun, initialement provoqué par l'intrusion de migrants sur les voies, a précisé la préfecture. "A 01H30, les migrants ont été évincés par les forces de l'ordre, le train aurait pu repartir dans la foulée". Mais "au moment de repartir, il y a eu un incident technique, une fuite de gaz au niveau de la matrice arrière", a-t-on expliqué de même source. Un Eurostar est arrivé en gare de Calais-Frethun mercredi matin pour acheminer les passagers à la place de l'autre train où la fuite de gaz avait été détectée. Juste avant 10H00, des centaines de passagers, autour de 700, sont montés à bord pour gagner Londres. Le train n'est parti que 40 mn plus tard. D'autre part, Eurotunnel a tenu à faire savoir qu'"il n'y a pas de migrants qui se sont introduits dans le tunnel sous la Manche". "Les migrants étaient sur les voies SNCF de la gare de Calais et non pas dans le tunnel sous la Manche", a insisté un porte-parole.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire