Paris (AFP). Migrants à Calais: On est face à des invasions systématiques affirme le PDG d'Eurotunnel

Le PDG d'Eurotunnel Jacques Gounon a estimé mercredi que la situation à Calais s'apparentait à des "invasions systématiques" peut être mêmes "organisées" de migrants qui chaque nuit tentent de s'infiltrer en Grande Bretagne par le tunnel sous la Manche. "On n'est pas dans le cadre d'un passager qui ne paye pas son billet, on est face à des invasions systématiques, massives, peut être même organisées, à vocation médiatique puisque, in fine, personne ne réussit à traverser le tunnel sous la Manche", a affirmé M. Gounon, interrogé sur France Info après la mort d'un migrant dans la nuit de mardi à mercredi à Calais où les tentatives d'intrusion se multiplient sur le site du tunnel.

