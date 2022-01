Rennes (AFP). Eleveurs: plusieurs laiteries bloquées avant la réunion avec Le Foll

Au moins quatre laiteries sont bloquées vendredi matin en Vendée et dans la Manche par des éleveurs qui entendent faire pression sur les transformateurs avant la réunion organisée dans la journée à Paris autour du ministre de l'Agriculture Stéphane Le Foll. Dans la Manche, les laiteries Lactalis à Isigny-le-Buat, Bongrain à Condé-sur-Vire et de la coopérative Maîtres laitiers du Cotentin à Sottevast sont bloquées depuis jeudi soir, a indiqué à l'AFP Sébastien Armand, président de la FDSEA du département. "On bloque uniquement la sortie des produits finis", a précisé M. Armand, ajoutant que les éleveurs avaient établi un "planning" pour se relayer sur les points de blocage jusqu'à mardi. En Vendée, la laiterie Eurial de Belleville-sur-Vie est également bloquée, a déclaré Joël Limouzin, président de la FDSEA locale, ajoutant que la durée du mouvement dépendrait de l'issue de la réunion prévue à Paris à partir de 10H00 entre producteurs, industriels et distributeurs de lait. "Il s'agit de mettre la pression pour pousser les transformateurs à entrer dans le principe d'une revalorisation des prix du lait, comme cela a été fait pour les viandes" après une réunion le 17 juin, a-t-il expliqué. "On attend que les industriels prennent en considération nos attentes sur le prix du lait", a ajouté M. Armand. Selon lui, le prix moyen de vente annoncé pour 2015 ne dépasse pas 300 euros pour 1.000 litres contre 365 en 2014, alors qu'il aurait besoin de pouvoir le vendre à 400 euros pour rentrer dans son prix de revient et se verser un salaire égal à une fois et demie le Smic, a-t-il expliqué. Ailleurs dans l'Ouest, les barrages routiers élevés ces derniers jours étaient tous levés, y compris au viaduc de Morlaix, sur l'axe Paris-Brest, d'où les éleveurs sont partis jeudi soir. Du fait de travaux de nettoyage, la circulation restait déviée vendredi matin.

