Strasbourg (AFP). Les agriculteurs alsaciens lèvent leurs barrages à la frontière avec l'Allemagne

Les agriculteurs alsaciens ont décidé lundi après-midi de lever les barrages qu'ils avaient érigés à la frontière avec l'Allemagne, après avoir obtenu un rendez-vous avec le ministre de l'Agriculture, ont annoncé leurs représentants à l'issue d'une réunion avec le préfet. "On lève les barrages dans l'immédiat", a déclaré devant des journalistes le président de la FDSEA du Bas-Rhin, Franck Sander, tout en précisant que les agriculteurs du département resteraient mobilisés "en attendant des résultats". "D'ici à la fin du mois d'août, il y a des choses qui vont se passer", a-t-il dit, laissant notamment entendre que des actions pourraient viser la grande distribution et "ceux qui ne jouent pas le jeu" des engagements pris auprès des pouvoirs publics. Les agriculteurs du Bas-Rhin avaient installé depuis dimanche vers 22H00 des barrages sur six passages routiers entre la France et l'Allemagne, dont cinq ponts, visant uniquement les camions venant d'outre-Rhin et transportant des produits agroalimentaires ou des matières premières agricoles. Ces actions visaient à dénoncer les "distorsions de concurrence" dont ils s'estiment les victimes au profit de leurs homologues étrangers, en raison de la "surenchère de normes" en France et des différences entre les coûts de la main-d'oeuvre. Ces questions ne sont pas traitées dans le cadre des mesures annoncées récemment par le gouvernement, estiment-ils. Ils comptent évoquer ce problème lors d'un rendez-vous avec le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, dont le principe a été acté lundi après-midi lors d'une réunion avec le préfet, ont-ils expliqué. Depuis dimanche soir, les agriculteurs ont contraint entre 300 et 400 camions étrangers à rebrousser chemin à la frontière, selon les sources syndicales interrogées.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire