Vivez la 20ème édition du Festival Art Sonic à Briouze avec Tendance Ouest

Après une 19ème édition marquée par la participation de près de 12.000 festivaliers, le festival Art Sonic se déroulera cette année les 24 et 25 juillet à Briouze pour fêter ses 20 ans. Au programme, vous retrouverez notamment sur scène Shaka Ponk, The Avener, Les $heriff, Naâman, Hollie Cook, Jabberwocky, Alb, Salut c'est cool ou encore Gaspard Royant. Comme tous les ans, le festival fait aussi une belle part à la scène musicale normande avec cette année les caennais de Gomina et les flériens de Two Bunnies In Love.

ART SONIC PROGRAMMATION Impossible de lire le son.

L’équipe d’Art Sonic voit les choses en grand pour les petits ! Au programme : spectacle participatif les Oreilles Rouges, espaces de jeux et de restauration (crêpes, bar à sirop, glaces italiennes), cadeaux à gagner dont des instruments de musique offerts par La Clef de Sol (Flers), animations sur le car podium de la Région Basse-Normandie, bus Jeux en live…

Gratuit, de 14h30 à 16h30 devant l’entrée du festival pour les enfants de 3 à 12 ans accompagnés.

ART SONIC KIDSONIC Impossible de lire le son.

Le festival qui se veut accessible de tous avec des tarifs attractifs.

Journée : 27 € en prévente* - 31 € sur place

Forfait 2 jours : 44 € en prévente* - 52 € sur place

ART SONIC BILLETTERIE Impossible de lire le son.

Le festival Art Sonic, c'est les 24 et 25 juillet à Briouze avec Tendance Ouest. Retrouvez toutes les infos sur www.festival-artsonic.com