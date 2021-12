Londres (AFP). Wimbledon: Gasquet chasse ses fantômes, Simon s'incruste

Richard Gasquet a souffert pour chasser les fantômes du passé et revenir lundi en quart de finale à Wimbledon, où Gilles Simon s'est qualifié pour la première fois après une sacrée performance contre Tomas Berdych. Avant la Coupe Davis contre la Grande-Bretagne au Queen's (17-19 juillet), à quelques "miles" seulement du temple du tennis, les Bleus ont réussi un coup d'éclat. Il n'y avait plus eu deux Français à ce niveau dans le Grand Chelem londonien depuis Thierry Champion et Guy Forget en 1991. Et les Français auront l'occasion de prendre une petite revanche puisque le hasard a mis sur la route de Gasquet et Simon, Stan Wawrinka (4e) et Roger Federer (2e), leurs bourreaux suisses, lauréats du Saladier d'argent à Villeneuve-d'Ascq en novembre. Huit ans après sa demie de 2007, Gasquet s'est battu autant contre lui-même que contre le fantasque australien Nick Kyrgios 7-5, 6-1, 6-7 (7/9), 7-6 (8/6) pour enfin retrouver les quarts. C'est seulement la troisième fois que le Biterrois, demi-finaliste à l'US Open en 2013, atteint ce stade de la compétition en Grand Chelem malgré dix-neuf huitièmes de finale disputés. Après deux balles de match non concrétisées dans le 3e set et la casse d'une raquette jetée au sol, le 20e mondial a finalement transformé la troisième, dans le deuxième jeu décisif après 2 h 54 min de combat. Haussant son jeu dans l'ultime manche, Kyrgios avait l'occasion de pousser vers un 5e set, mais a servi une double faute, son habituel point fort avec le coup droit, à 6-4, puis une autre double sur le dernier point. Au bord de la rupture en début de match, l'Aussie, pas avare de commentaires à haute voix envers le public, d'insolence envers l'arbitre, est d'ailleurs passé à deux doigts de disjoncter une nouvelle fois. Il s'est repris en donnant une accolade au jeune qui lui tendait sa serviette. Inconstant, il a littéralement lâché le 2e set après avoir pourtant été averti par l'arbitre pour non-combativité. Avant de retrouver des couleurs. Concentré, solide et régulier au service (60%, 19 aces), Gasquet a fait la différence grâce à ses 67 coups gagnants, notamment sur son revers, et seulement 21 fautes directes. Kyrgios, qui a cogné comme un sourd avant de commencer à faire des points, peut regretter ses 10 doubles fautes et ses 48 fautes directes. C'est de bon augure pour Gasquet, car chaque fois qu'il s'est hissé en quart d'un Majeur, il a prolongé l'aventure jusqu'en demies. Simon a lui connu une véritable promenade de santé contre le Tchèque Tomas Berdych, sorti 6-3, 6-3, 6-2 en 1 h 56 min. C'est seulement la deuxième fois de sa carrière, la 1re depuis l'Open d'Australie en 2009, que le 13e mondial s'invite en quarts de finale en Grand Chelem. Il a pour cela réussi un véritable tour de force contre le 6e à l'ATP, qui, malgré un bilan défavorable (7 victoires et 4 défaites), l'avait écrasé 6-2, 6-1 en février. Cette fois-ci, Simon a sauté d'entrée à la gorge du finaliste de 2010 et n'a jamais relâché son étreinte. - Le duel Serena-Sharapova se rapproche - Tombeur de Tsonga au 3e tour, le géant croate Ivo Karlovic a, lui, subi la loi d'Andy Murray (3e), même s'il lui a pris un set. Comme prévu, l'Ecossais a souffert sur le service adverse, mais sa qualité de retour lui a permis de franchir l'obstacle (7-6 (9/7), 6-4, 5-7, 6-4). Côté féminin, les deux dernières favorites Serena Williams et Maria Sharapova se rapprochent elles d'un affrontement en demi-finale. La N.1 mondiale, qui se relance après avoir vacillé contre la Britannique Heather Watson, a écarté plutôt tranquillement (6-4, 6-3) sa soeur Venus qui avait pourtant remporté leur dernier duel. L'Américaine de 33 ans a signé sa vingt-cinquième victoire d'affilée en Grand Chelem, où elle compte vingt titres et les trois derniers mis en jeu. Serena et Venus, qui comptent chacune cinq titres à Londres, ne s'étaient plus affrontées dans un "Majeur" depuis la finale de Wimbledon 2009 remportée par Serena. Vainqueur 6-4, 6-4 de la Kazakhe Zarina Diyas, 34e mondiale, la Russe Maria Sharapova franchit elle pour la 5e fois. La N.4 à la WTA affrontera au prochain tour l'Américaine Coco Vandeweghe auteur d'une performance (7-6 (7/1), 7-6 (7/4)) contre la Tchèque Lucie Safarova, demi-finaliste à Wimbledon l'an passé.

