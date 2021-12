Wimbledon (Royaume-Uni) (AFP). Wimbledon: Gasquet anesthésié par Djokovic

Richard Gasquet n'a pas réussi d'exploit en demi-finale de Wimbledon où le N.1 mondial et tenant du titre Novak Djokovic l'a éteint à petit feu 7-6 (7/2), 6-4, 6-4 pour accéder à sa quatrième finale londonienne. Battu pour la douzième fois en treize matches par le Serbe, le Biterrois de 29 ans n'imitera donc pas Cédric Pioline, dernier Français finaliste dans le temple du tennis en 1997. Djokovic visera lui une troisième couronne anglaise dimanche contre Roger Federer (N.2) ou Andy Murray (N.3), qui s'affrontent dans l'après-midi. Pour sa deuxième demi-finale à Wimbledon (après 2007), Gasquet n'a pas réussi à enflammer la rencontre, comme il avait su si bien le faire en quarts de finale contre Stan Wawrinka (11-9 au cinquième set). Contre Djokovic, il n'a soutenu la comparaison que dans le premier set. Revenu de 2-0 à 2-2, Gasquet s'est montré solide jusqu'au tie-break malgré un service capricieux (50% de réussite en première balle). Mais des fautes rédhibitoires en coup droit ont facilité la tâche de Djokovic dans le jeu décisif. Le Serbe, plusieurs fois massé au niveau de l'épaule gauche, n'a pas semblé dans une forme éblouissante mais il a su se montrer efficace dans les moments importants pour s'éviter un trop long combat sous le soleil. Après le premier set, la partie, qui se déroulait sous les yeux de personnalités telles que Thierry Henry et Sir Alex Ferguson, s'est alors installée dans un faux rythme qui convenait mieux à "Djoko". A 2-1, Gasquet s'est procuré deux balles de débreak mais "Nole" s'est remis dans le sens de la marche en misant sur un service efficace (12 aces au total). Trop timoré en retour, le Biterrois a alors laissé passé une chance de revenir. L'intervention du kiné pour la deuxième fois à 5-4 n'a pas cassé la dynamique du Serbe qui a conclu le deuxième acte comme si de rien n'était (6-4). Dans le troisième set, Djokovic a fait le break dès le troisième jeu et n'a plus donné une seule occasion de revenir à Gasquet, qui n'a plus fait que courir après le score.

